محافظ الغربية يناقش موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 - 2022

جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الأحد، موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة فى نهاية الربع الأخير لخطة العام المالى 2021 - 2022، فى اجتماع حضره الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، ومديرى الإدارات المالية والهندسية والتخطيط والقانونية.





وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الكهرباء بالخطة الاستثمارية والتى تم الانتهاء منها بنسبة 97% بتكلفة 22.651 مليون جنيه، وموقف مشروعات تحسين البيئة والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 44% بتكلفة 25.326 مليون جنيه، إلى جانب مناقشة مشروعات الأمن والإطفاء والمرور والتى وصلت إلى 82% بإجمالى تكلفة 23.065 مليون جنيه. كما ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق والتى تتم بتكلفة 243.359 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 71.5%، وكذلك مشروعات الكبارى والأنفاق بنسبة 55.2% بتكلفة 7.646 مليون جنيه، إلى جانب مناقشة مشروعات تدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 98.124 مليون جنيه والتى قاربت على الانتهاء بنسبة 98%، ليصبح إجمالى نسبة التنفيذ فى جميع القطاعات 73% بإجمالى تكلفة 420.171 مليون جنيه.

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