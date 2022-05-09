جدير بالذكر أن كتاب "الجاهلية والصحوة" هو من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليّها أعناق النصوص ، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ ؛ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.
ويوضح أن مفهوم الجاهلية الذى حاولت الجماعات المتطرفة رمى مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليه شكلًا ومضمونًا، لغةً وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد، وأكذوبة أشنع.
ويكشف عن تزييف هذه الجماعات للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكري، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العَمالة والخيانة.
وقد أهدى وزير الأوقاف عددًا ممن التقى بهم نسخًا من إصدارات الأوقاف ، ومن أبرزها كتاب "الجاهلية والصحوة" ، كما لخص لهم بعض مضامينها ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب المشاركين فى المؤتمر من الوزراء والسفراء والعلماء والمثقفين ، الذين أشادوا بهذه الإصدارات وعبروا عن إعجابهم الشديد بما تضمنته هذه الإصدارات من فكر تجديدى مستنير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع كتاب الجاهلية والصحوة لوزير الأوقاف بمؤتمر الوحدة الإسلامية بأبو ظبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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