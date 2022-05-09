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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696469/الموت-يفجع-الفنان-أشرف-مصيلحي-وهذه-تفاصيل-الجنازة

رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة الفنان أشرف مصيلحي والتي تعد المخرجة منال الصيفي، وكان قد أعلن شقيقه خبر الوفاة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة والدة أشرف مصيلحي

وفاة والدة أشرف مصيلحي

رحلت عن عالمنا والدة الفنان أشرف مصيلحي منذ قليل وقررت أسرة الراحلة تشييع جثماتها وإقامة الجنازة غداَ الاثنين عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفي محمود.

ومن المقرر أن يتم دفن الراحلة في مقابر الأسرة بمقابر القوات المسلحة ، وفيما يخص العزاء فسيكون على المقابر بعد الجنازة ودفنها.

أشرف مصيلحي ومنال الصيفي

يشار أن الراحلة تعد حماة المخرجة منال الصيفي وكان أخر أعمال المخرجة مسلسل جمال الحريم ، الذي عرض خارج السباق الرمضاني ، وشارك فى بطولته أيضًا الفنان أشرف مصيلحي وحقق نجاحاً كبيرًا وقت عرضه على التلفزيون.

ويشارك في بطولة مسلسل جمال الحريم كوكبة من النجوم بجانب أشرف مصيلحي مثل الفنانة اللبنانية نور ودينا فؤاد وخالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، وحازم سمير، أمير شاهين، وإيهاب فهمي والعمل من إخراج منال الصيفي وتأليف سوسن عامر.

وكانت أحداث مسلسل جمال الحريم تدور في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف وتربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية وتدعى فريدة، ثم تنقلب حياته رأسا على عقب بشكل مفاجيء كما تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.

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ومن ناحية أخرى، الفنان أشرف مصيلحي من مواليد 23 إبريل 1974 بمدينة القاهرة في مصر، وكان قد أنهى دراسته في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ثم التحق بالمعهد الفني الصناعي وتخرج منه ليدخل بعده المجال العملي مباشرةً من خلال عمله في السينما المصرية.

وكانت بدايته من المخرج يوسف شاهين حيث ذهب له ليعرض عليه موهبته لكنه لم يُوفق وقتها ثم اتجه بعدها إلى شركة أفلام مصر العالمية للعمل فيها إداريًا وأصبح وقتها مديرًا لدور العرض السينمائية بالشركة، ليتمكن بعدها من حجز أول دور سينمائي.