انت الان تتابع تفاصيل خبر طارق لطفي وعبد الرحيم كمال يكشفا أسرار جزيرة غمام في "كلمة أخيرة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696468/طارق-لطفي-وعبد-الرحيم-كمال-يكشفا-أسرار-جزيرة-غمام-في-كلمة-أخيرة

تستعد شاشة قناة on الفضائية لعرض حلقة جديدة من برنامج كلمة أخيرة وتستضيف خلال الحلقة الفنان طارق لطفي والمؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال للحديث عن مسلسل جزيرة غمام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء طارق لطفي وعبد الرحيم كمال في برنامج كلمة أخيرة

طارق لطفي برنامج كلمة أخيرة

يحل الفنان طارق لطفي والمؤلف عبد الرحيم كمال ضيوف الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة وذلك في حلقة خاصة بالعمل يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتحدث الفنان طارق لطفي خلال لقائه التلفزيوني عن كواليس تحضيراته لشخصية خلدون التي قدمها خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عبد الرحيم كمال برنامج كلمة أخيرة

ومن جانبه يتحدث المؤلف عبد الرحيم كمال عن الصعوبات التي واجهته في كتابة مسلسل جزيرة غمام، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي يتناولها هذا اللقاء.

ويشار أن الفنان طارق لطفي كان قد جسد خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام الذي نافس به ضمن موسم دراما رمضان 2022 عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، شخصية خلدون الرجل الشرير الذي يسعى جاهدًا أن يُحدث فتنة بين أهالي الجزيرة.

وبذلك يُصبح حاكم الجزيرة الأول، ويخطط كثيرًا لإيقاع فتنة بين كبار الرجال بالقرية في إطار من الإثارة والغموض والخيال أيضًا وحقق العمل نجاحا كبيرًا وخاصةً شخصيته.

اقرأ أيضًا

هاني رمزي: "كنت قلقان من دوري في العائدون ويجب تلبية الدعوة للأعمال الوطنية"

وضم مسلسل جزيرة غمام الذي عرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، عدد من النجوم بجانب الفنان طارق لطفي، ومنهم أحمد أمين، مي عز الدين، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، وآخرين والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام الذي جمع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي للعام الثاني على التوالي، في حقبة الستينيات من القرن الماضي، ويجسد الفنان أحمد أمين خلال الأحداث شخصية عرفات.

وكان قبلها حقق الفنان طارق لطفي نجاحا كبيرًا بمسلسل القاهرة كابول الذي شارك به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2021 برفقة كوكبة من النجوم.