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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696462/عمرو-أديب-يوجه-نصيحة-للجمهور-قلل-الزيت-العيال-مش-لازم-تاكل-محمر

وجه الإعلامي عمرو أديب نصيحة للجمهور المصري في ظل أزمة زيادة الأسعار، وذلك خلال برنامج «الحكاية» المقدم على قناة Mbc مصر في تمام الساعة 10 مساءً.

دوت الخليج يرصد نصيحة الإعلامي عمرو أديب للجمهور المصري في ظل زيادة الأسعار.

عمرو أديب وتعليقه على أزمة غلاء الأسعار

قال أديب: "خد بالك من فلوسك وامسك فيها، لازم يبقى عندنا ثقافة التدبير والأزمة، اللي مش هتصرفه النهاردة هينفعك بكرة، الكاش ملك.. بس محدش ناوي يتنازل عن حاجة".

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي، على وفاق سطيف الجزائري، بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «الحظ نار يا حبيبي نار».

عمرو أديب يعلق على فوز النادي الأهلي

وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، عبر فضائية إم بي سي مصر،: «نهنئ النادي الأهلي على الرباعية.. كسب 4 وطرد واحد.. كده الأهلي خلاص وصل النهائي، وصعب يتغلب 5 هناك».

كما علق الإعلامي عمرو أديب، على فيديو التحرش بسائحات في الهرم، قائلا: "هذا الأمر يحدث وليس نادرا ولا فعل شاذ".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يحدث تحرش بالسائحات سواء في منطقة سياحية مثل الهرم أو في شرم الشيخ أو الغردقة، وهذا الأمر قد أضر بنا ضررا كبيرا".

وأشار: " ما حدث جريمة كبيرة، علشان عيال مش مرتبية عيال معندهاش أي نخوة أو إحساس يهددوا سياحة بلد".

نعي عمرو أديب لشهداء سيناء

نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نتوجه بالعزاء في استشهاد 11 من أبنائنا أبناء القوات المسلحة في العملية الإرهابية التي استهدفتهم غرب سيناء".

وأضاف: "الشهداء كانوا يدافعون عن الوطن وعن حياة الملايين وكانوا يقفون في نوبة حراسة وعمل بإحدى محطات المياه في المكان".

وأشار: "هذا الحادث الإرهابي كان مفاجئا وصادما للكثير لأننا كنا نسينا هذا الأمر وهذا خطأ، لأن الإرهاب لا يموت وهذه حقيقة، ويمكن تحجيمه وتقليل وتيرة عملياته".