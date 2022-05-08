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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /696467/فتح-باب-الترشح-على-منصب-نقيب-المحامين-15-يوليو-وإجراء-الانتخابات-4-سبتمبر

دوت الخليج

وكان سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، قد أعلن رسميًا ترشحه لمنصب نقيب المحامين، مضيفًا :"هذا القرار أعرف أعدائه وأعرف مسئوليته و أقدر تقديرًا كبيرًا ما طلبه منى زملائى، عشت للمحاماة و إيمانى بأنها رسالة و أعتز بها وإنتسابي اليها ، لن أقبل أن تضيع نقابة المحامين و لا أن يضيع أحد هذه الحقوق و لا الاستحقاقات".

وأضاف سامح عاشور، خلال حفل الافطار السنوى له:" أعلم ما يترتب على إعلاني الترشح لمنصب النقيب لكنه جاء بعد مطالب المحامين بذلك ولانقاذ المهنة كي تعود نقابة المحامين مرة أخرى".

سامح عاشور يعلن ترشحه لنقابة المحامين رسميا

و قرر عاشور، أن نقابة المحامين فقدت طوال الشهور و الأعوام السابقة عديد من القامات و أيضا من المحامين الذين فقدناهم فى جائحة كورونا و العمل العام، فقدنا المرحوم خالد أبو كريشة و أحمد بسيونى و رجائى عطية، مطالبا الحضور بالوقوف و قراءة الفاتحة على الزملاء الراحلين .

وقال سامح عاشور: لا مساس بمن أكتسب وضعًا قانونيًا بالنقابة وتم قيده وليس صحيحًا بأننا سنشطبهم تلك أكاذيب يروجها الخصوم الذين عجزوا عن مواجهتنا بالعمل النقابى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق: إننا نريد أن نفتح صفحة جديدة من الحوار عند الاختلاف والخلاف.

وأردف عاشور:" أنا على خلاف مع جبهة الإصلاح ومع من فيها وحينما أتحدث اتحدث عن خلافي مع ما رفعوه من شعارات، ابرئ الأستاذ رجائي عطية من أي خلاف مع جبهة الإصلاح وأكن له كل احترام وبرحيله أنتهي كل شئ".

وتابع عاشور:" من يعجز عن الحوار والحجة يلجأ إلى استخدام الألفاظ النابية والألفاظ النابية دليل عجز وليس دليل قوة، ونحن الآن نعيش فترة في غاية الخطورة، هناك حالة من الالتباس تمس المحاماة في صميمها، ويجب أن نسعي للتصحيح، وهذا لا أقصد به اختيار نقيب للمحامين بل اتحدث عن المحاماة بشكل عام".

وشدد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، على أنه لا يقبل أن يهان محامى، متابعا:" وبسبب الخلاف الأخير والإهانة للرموز، هانت نقابة المحامين على كل أجهزة الدولة وأصبح المحامي يهان بشكل كبير ولذلك وجب التصحيح، لا يمكن أن تبني نقابة على تقديم أبنائها للمحاكمة التأديبية لمجرد أنهم خالفوهم في الرأي".

واستكمل سامح عاشور حديثه:" نسمع أن هناك أرقام أهدرت وانفقت ولا نسمع ردا أو نرى مستندات، ولذلك نطالب ومن حق المحامين أن يعرفوا كل شئ وأن لا يأخذنا البعض في ركاب عدم عقد انتخابات".

وقال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، إن النقابة مسئولة عن إحباط بروتوكول القيمة المضافة الذي عقدته النقابة لاحباط نصوص القانون، مضيفا : أنا أسأل لماذا سحبت غرفة المحامين بمجلس الدولة؟، وهذه تعتبر مسألة لن أصمت عنها ويسأل عنها من سحبت في عهده".