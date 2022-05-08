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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /696465/عمرو-وهبة-يسخر-من-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-اتجوزوا-جوازة-النهاردة

دوت الخليج يرصد سخرية عمرو وهبة من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

سخرية عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة للفنان الراحل يونس شلبي من مسرحية العيال كبرت وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق على الصورة قائلًا: “محمد فراج وبسنت شوقي اتجوزوا جوازة النهاردة؟”، ليسخر بذلك من عدد حفلات الزفاف التي أقامها الفنان محمد فراج.

ولم يكن عمرو وهبة الوحيد الذي سخر من زفاف الثنائي، فسبقه الفنان محمد سلام، الذي كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أنا مش فاهم بجد والله، آمال اللي أنا حضرته ده كان ايه معلش!”.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

واستكمل تعليقه: “معلش يا بسنت معلش يا فراج اللي أنا حضرته كان ايه؟.. ألف مبروك طبعا”، وجاء ذلك بعد احتفال الفنان محمد فراج، بحفل زفافه من الفنانة بسنت شوقي الجمعة الماضية في سهل حشيش.

وكان هذا الزفاف السبب في الهجوم على لمياء راتب وهي ابنة الفنان أحمد راتب التي انتقدت حفل زفافهم أيضًا وبعد الهجوم عليها كتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قولًا واحدًا أنا أضعف من أن أتحمل ذنب التسبب في خلاف أو فتنة بين الناس.. أنا عاشقة للهوية والتراث العربي والمصري بالأخص، وكان هذا مقصدي من التعليق على الفرح”.

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وأضافت: “حين ذكرت كلمة قسيس، والذي اقدره قدر شيوخ المسلمين عندي.. كنت أشبه مراسم الفرح بأعراس الأجانب اللذين بطبيعة الحال أقباط، وهذا جزء مهم من مراسم زواج الأجانب”.

واختتمت ابنة الفنان أحمد راتب كلامها قائلة: “أوضح مقصدي وأبرئ نفسي.. أنا لمياء أحمد راتب الآن أمام الجميع من تهمة وذنب الفتنة الذي ساقني إليه التفكير المحدود للبعض، والصحافة السوداء ولصوص عصاباتها؛ اللذين تسللوا إلى صفحتي ونشروا رأيي دون استئذان، ليتربحوا من العداوة ويعيثوا فسادا”.