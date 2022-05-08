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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /696463/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-طراز-سوخي-25

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم طائرة هجومية أوكرانية، من طراز "سوخوي 25"، و3 طائرات بدون طيار بينها مسيرة "بيرقدار" التركية.

تحيامصر

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان اليوم الأحد - إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت في منطقة جزيرة الأفعى مسيرة بيرقدار وفي منطقة مستوطنة بوجونوفكا بمنطقة خاركيف، أسقطت طائرة من طراز [سوخوي 25].. إضافة إلى ذلك دمرت طائرتين أوكرانيتين"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن ضربات جوية دمرت 130 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها 3 مراكز قيادة، بالإضافة إلى سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سواحل مدينة أوديسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم "قصف الطيران الحربي العملياتي والتكتيكي 130 منشأة عسكرية أوكرانية، ونتيجة للضربات قُتل نحو 420 من القوميين الأوكرانيين، وتم تدمير 55 قطعة عسكرية"، موضحا أنه من بين المنشآت الأوكرانية المدمرة 3 مراكز قيادة و123 منطقة تجميع للأفراد والمعدات العسكرية، وبطاريتي مدفعية، ومستودعين للأسلحة.

إسقاط مقاتلة أوكرانية

وأضاف كوناشينكوف "خلال الليل، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة موقع قيادة لواء ميكانيكي بمنطقة خاركوف ومركز الاتصالات في مطار تشيرفونوجلينسكوي العسكري بالقرب من قرية أرتسيز، أييضا في منطقة أوديسا [بالبحر الأسود]، تم تدمير طراد تابع للبحرية الأوكرانية وهو إحدى قطع المشروع 1241".

على جانب آخر، أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية تقمع جميع محاولات المدنيين للخروج من المناطق الخطرة في زاباروجيا، ويصادرون سياراتهم، وفقا لروسيا اليوم.

كما أعلن رئيس المركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية تقمع جميع محاولات المدنيين للخروج من المناطق الخطرة في زاباروجيا، ويصادرون سياراتهم، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس المركز، إن الإدارة في زاباروجيا تقوم بإخفاء الهدف الحقيقي لمنع إجلاء المدنيين وهو استخدامهم دروعا بشرية، حيث يقمع مسلحو كتائب الدفاع الإقليمي الأوكراني عند نقاط التفتيش أي محاولة للسكان لمغادرة المدينة بالسيارات أو سيرا على الأقدام، يتعرض المدنيون الذين يظهرون أدنى مقاومة للعنف الجسدي ومصادرة سياراتهم.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، أن نظام كييف ينتهك بشكل يومي قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، لافتا إلى أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وبسبب النهج المماثل الذي انتهجته ألمانيا النازية بحق السكان المدنيين، طور المجتمع الدولي قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي السارية حاليا.