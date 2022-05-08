متحدث الصحة : لدينا مخزون استراتيجي من ألبان الاطفال يكفي لستة أشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:23 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نوع واحد فقط من ألبان الأطفال هو الذي كان يعاني من نقص في الأسواق وهو اللبن المخصص للأطفال الذين يعانون من حساسية من نوعية تدخل فيها ألبان الابقار والنقص كان في مراكز قليل فقط.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ألبان الاطفال متوفرة في وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات الجامعية منذ يوم السبت والمخزون الاستراتيجي يكفي لعدة شهور، متابعا: "الموجود في الجمارك يكفي لستة أشهر كمخزون استراتيجي".

وتابع: "كان عندنا مراكز قليلة هي اللي موجود فيها النقص بسبب الاضطراب العالمي بسبب نقصص سلاسل الامداد واحنا كدولة منتهين من طلبات استيراد سلاسل الامداد ومراكز قليل فقط هي التي كان بها أزمة في نقص لبن الأطفال".