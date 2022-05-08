زياد بهاء الدين : لن تنتهى الأزمة الاقتصادية قريبا وأمامنا سنتين لاستقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:23 مساءً - أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي والاستثمار سابقا، أن الوضع الاقتصادي في العالم صعب للغاية ومصر جزء من العالم وبالتالي الأزمة لن تنتهى قريبا وفق تقدير المنظمات الدولية وأمامنا ما يقل عن سنة أو سنتين لحين أن تستقر الأمور عالميا.

وأشار الدكتور زياد بها الدين، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن استقرار الأوضاع مرهون أيضا بأن تنتهى الحرب الروسية الاوكرانية قريبا، موضحا أن مجرد الاكتفاء بذكر وتكرار هذه الأوضاع ليس بالتصرف السليم.

واستكمل: "العالم يعاني من الانكماش والاضطراب والضائقة ولازم يكون فى جهد تصديري وتحسين المنتج المحلي عشان نقدر نستغل هذه الظروف، وهناك توجه عالمي لتنويع مصادر الانتاج والتوزيع والسوق المصري يملك ميزة المجال التنافسي"، مؤكدا أن شفافية القواعد وسهولة الاجراءات قاعدتان هامتان لنجاة الاقتصاد المصري.