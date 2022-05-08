التعليم العالي: المؤتمر الإفريقي لعلوم المحيطات يساعد على وضع آليات التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:23 مساءً - تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد بحوث البحار والمصايد للمؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة "الوضع الحالي.. التحديات والفرص"، والذي ستشارك فى تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022 .

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قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يمكن من النظر إلى مستجدات وضع السواحل الإفريقية بالاضافة إلى الاطلاع على مشكلاتها هذه السواحل نتيجة التغير المُناخي، كما يتم وضع يدنا على التحديات التي تواجهها، والرؤية المُستقبلية للتنمية المُستدامة لهذه السواحل، كما سيتم وضع آليات تعاون مع الدول الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات، وسيساعد ذلك على تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا، مما يحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الإفريقي.

وأضاف عبد الغفار أن المؤتمر سيظهر مدى أهمية تطوير علوم المحيطات، والتكنولوجيا والابتكار الضروريين وذلك بهدف تسخير الاقتصاد الأزرق المستدام في إفريقيا، كما أنه يمهد الطريق لمؤتمر تغير المناخ (COP27)، الذي ستقوم باستضافته مصر خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ، والذي سيقوم بقييم الآثار السلبية لتغير المناخ بالاضافة إلى القيام بالحد من تلك الآثار، وإيجاد حلول للتغلب على التلوث البحري، وحماية واستعادة النُظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وتطوير اقتصاد محيطي مُستدام ومُنصف.

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل السابقة للمؤتمر، خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، بمُشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمُنظمات غير الحكومية، وخلال فعاليات المؤتمر، ستُعرض نتائج هذه الورش لمُناقشتها والوصول إلى خطة عمل مُوحدة في القارة الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات.