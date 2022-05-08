طارق شوقى يناقش مع قيادات البنك الدولى إنجازات مصر فى النهوض بالتعليم

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى للوزارة، جاء اللقاء على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض التعليم الدولى المقام بمركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض، والذى تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 11 مايو المقبل. وناقش الوزير، مع قيادات البنك الدولى إنجازات مصر فى النهوض بنظامها التعليمى والخطط المستقبلية للإسراع فى تحقيق أهداف المشروع.

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