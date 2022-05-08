بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى تصريحات صحفية، إن التطعيم عبارة عن نقطتين بالفم، وبالنسبة لأماكن تواجد الحملة فإنه يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، وتوجد أيضًا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.

وأوضح، أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191.344 طفلا، وستقوم بالعمل 679 فرقة، بالإضافة إلى مشرفى الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 48 مشرفاً، و33 مشرفاً للحملة بمديرية الشئون الصحية، مؤكداً أنه جرى عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة.