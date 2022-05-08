طارق شوقى يشارك فى فعاليات معرض التعليم الدولى 2022 بالرياض

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، غادر الوزير متجهًا إلى الرياض، حيث استقبله نظيره السعودى الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، وزير التعليم بالمملكة السعودية.

حضر شوقى، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتى تضمنت حلقة نقاش بعنوان ''السياسات التعليمية فى ظل التحديات''، بمشاركة وزير التعليم بالمملكة، والمهندس حسين بن إبراهيم الحمادى، وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمى سافيدرا، المدير الدولى للتعليم بالبنك الدولى، والبروفيسور ستيف سميث، الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم فى سفارة المملكة المتحدة فى الرياض، كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادى آثارها وتداعياتها خاصة فى مجال التعليم، وما تغير فى مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا فى كثير من الدول، ومقومات الدول التى كانت قادرة على تخطى عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.

ويشارك هذا العام فى المؤتمر والمعرض 23 دولة وما يزيد على 50 مختص وخبير بالتعليم، وتتضمن الفعاليات 11 جلسة كما يتضمن المعرض 152 عارض دولى و 121 ورشة عمل.

وعلى هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى، أجرى الدكتور طارق شوقى، جولة داخل مدرسة البث الفضائى بحى الواحة فى مدينة الرياض، كما التقى هايمى سافيدرا، المدير الدولى للتعليم بالبنك الدولى وقيادات مجموعة التعليم بالبنك، لمناقشة إنجازات مصر فى النهوض بنظامها التعليمى والخطط المستقبلية للإسراع فى تحقيق أهداف المشروع.

