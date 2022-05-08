مراجعة سريعة.. نصائح مهمة قبل امتحان العلوم لتلاميذ رابعة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - وجاءت النصائح كالتالى : 1- اقرأ التعريفات العلمية للتأكد من تذكرك لها.

2- راجع أهم القوانين والرموز والمصطلحات العلمية.

3- اطلع على الملاحظات التى سبق وكتبتها خلال العام الدراسى.

4- قم بتجميع الأسئلة الصعبة بالنسبة لك وراجع إجاباتها فى وقت محدد لها فى آخر المراجعة. ووفقا لوزارة التربية والتعليم، تجرى الامتحانات فى لجان مراقبة فى المدارس، مع التنبيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. ووجهت الوزارة، طلاب الصف الرابع الابتدائى المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، بالاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية التى وفرتها للتدريب على نمط الأسئلة التى تركز على الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين. وبدأ تلاميذ الصف الرابع الابتدائى، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدون غداً الاثنين، الامتحان فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، أما باقى المواد فيؤدوها وفقاً للجدول التالى: الثلاثاء 10-5-2022: الدراسات الاجتماعية وICT. الأربعاء 11-5-2022: اللغة الإنجليزية. الخميس 12-5-2022: الرياضيات.

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