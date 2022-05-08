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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696461/وكيل-اتصالات-البرلمان-تشيد-بفوز-البريد-المصري-بجائزة-التميز-من-الاتحاد-العالمي-يعزز-الطفرة-الرقمية-فى-أجهزة-الدولة

أشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، بدورها علي فوز البريد المصري بجائزة التمييز من اتحاد البريد العالمي.

دوت الخليج

«وكيل اتصالات البرلمان» تشيد بفوز البريد المصري بجائزة التميز من الاتحاد العالمي: يعزز الطفرة الرقمية فى أجهزة الدولة

وقالت “محروس”، إن فوز البريد المصري للعام الثاني على التوالي يوضح الطفرة الرقمية التي طرأت علي البريد لافتة أن البريد المصري أحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق الإستراتيجية التنموية الرقمية وتحقيق خدمة الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية للمواطنين مشيرة إلي أن مصر أصبحت قادرة علي المنافسة الدولية ورائدة في الخدمات البريدية طبقا للمعايير الدولية.

وأضافت "محروس" أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبريد المصري تهدف إلي تحقيق التكامل الرقمي مما يعزز من خطة الدولة في التحول إلي الرقمنة وأستكملت "عضوة البرلمان" أن البريد المصري صارع في السنوات السابقة لإستعادة مكانته العريقة بين مؤسسات الدولة من خلال إطلاقه تطبيقات مختلفة لتسهيل التعاملات المالية بالتزامن مع تطوير مكاتب البريد في المحافظات المصرية ليواكب التطور التكنولوجي الرقمي، لافتة " وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب" أن الدعايا التحفيزية لابد منها لتشجيع إعتماد المواطنين علي هيئة البريد المصري مما يحقق التكامل للوصول إلي هدف الجمهورية الجديدة.

وأكدت “وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، أن للإعلام دور هام في إعلام المواطن المصري بالفائدة والعائد من التعامل مع هئية البريد كما نوهت عن ضرورة عمل حملة إعلانية وإعلامية تشمل في طياتها كافة الوسائل التكنولوجية والاخبارية مما يخلق حالة إيجابية مستقرة ويساعد علي ركل عجلة التنمية الشاملة