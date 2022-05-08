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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696460/النائب-خالد-أبو-نحول يطالب الحكومة-بوضع-وقت-زمني-عاجل-لإصدار-الحيز-العمراني-لقري-مركز-نجع-حمادي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بحضور اللواء حمدي الجزار مساعد وزير التنمية المحلية والدكتور حازم عمرو نائب محافظ قنا وممثلي الحكومة بشأن توقف أعمال رصف الطرق والشوارع بمركز فرشوط – محافظة قنا، وقيام المقاول بسحب معداته من الشوارع بعد تمهيدها بالتربة الزلطية، ورصف مسافة (500) متر فقط، وذلك نتيجة غياب الرقابة من المسئولين، وأن هذا الأمر لن أسمح بتكراره مرة أخرى لأن فرشوط وابو تشت لها نائب لن يتهاون في حقهم

دوت الخليج

النائب خالد أبو نحول: أطالب الحكومة بوضع وقت زمني عاجل لإصدار الحيز العمراني لقري مركز نجع حمادي

كما ناقشت أيضا طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: رحاب الغول، خالد أبو نحول، بشأن عدم إصدار الحيز العمراني لقري مركز نجع حمادي (الشرقي بهجورة ، أبو عموري والبطحة وزلتيم) وقري مركزي فرشوط و أبو تشت محافظة قنا، وذلك لمعرفة حدود الأراضي التي تصلح للبناء والمتخللات بين المباني، وذلك للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها وحق الدولة في تحصيل الرسوم المتعلقة بالتراخيص .

وأكد النائب على أهمية ذلك الأمر الذى يشغل المواطن ويشعر بالتعنت من قبل المسؤولين فى محافظة قنا، وهو الأمر الذى يواجه به الأهالى والمواطنين، باعتباره المطلب الاكثر اهمية لديهم.

وطالب النائب خالد أبو نحول، وزارة التنميه المحليه، ووزارة التخطيط ومحافظة قنا، بوضع وقت زمنى باصدار الحيز العمرانى، وانفعل أبو نحول ،متسائلا: إلى متى سيعبث المسؤولين بمقدرات الوطن والمواطنيين بشان الأحوزه العمرانيه فى قرى فرشوط وابوتشت والتراخى عن تنفيذ امر ملح وضرورى لمدة عشر سنوات وأعرب النائب خالد أبو نحول أن يتم السماح بالتلاعب بأمال وطموح المواطنين.