بحضور ٧ وزارات..«سياحة النواب» توافق على مشروع قانون البوابة المصرية الموحدة للحج 

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696459/بحضور-٧-وزاراتسياحة-النواب-توافق-على-مشروع-قانون-البوابة-المصرية-الموحدة-للحج

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة، ومكاتب لجان الدفاع، والتضامن، والقوى العاملة، والخطة، برئاسة النائبة نورا على، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

دوت الخليج

سياحة النواب توافق على مشروع قانون البوابة المصرية الموحدة للحج

جاء ذلك بحضور ممثلين ل٧ وزارات (الداخلية والتضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات وتكنولوجيا وزارة المالية والسياحة والخارجية) بجانب ؛ رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأكدت النائبة نورا علي، أن البوابة الإلكترونية تعد آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى السعودية لأداء فريضة الحج، وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة.

وأوضحت أن هذا المشروع بقانون يتواكب مع ما قامت به السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح جديدة، ورفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أن إنشاء البوابة يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للنصب.

وفى نهاية الاجتماع أعلنت النائبة نورا على موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تبدأ اللجنة في مناقشة مواد مشروع القانون باجتماع اللجنة القادم .

مجلس النواب يوافق على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر ستار بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكدا أهميته فى التنمية الزراعية بالصعيد، وخلال المناقشة طالب حسام المندوه، بضرورة أن تضع الحكومة فى اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، مشددا على أهمية وجود تقرير سني للعرض على المجلس حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضا.