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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696458/شكاوى-النواب-تناقش-31-اقتراح-برغبة-مقدم-من-النواب-صور

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى،برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعا اليوم، عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

دوت الخليج

شكاوى النواب تناقش 31 اقتراح برغبة المقدمة من النواب.. صور

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن مرور خط طرد الصرف الصحي الخاص بمنطقة فريال بمدينة أسيوط أسفل السكة الحديد من شارع الجلاء إلى شارع الجيش- محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع للصرف الصحي بمركز القوصية - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن خدمة توصيل الصرف الصحي بجزيرة المخامرة - بمركز صدفا - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي، ومدرسة إعدادي، ووحدة صحية بعزبة الأهالي على أرض أملاك دولة بمدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب مجاهد نصار:

الأول: بشأن خدمة توصيل الصرف الصحي إلى مدينة الأمل الجديدة بمنطقة القطاوى- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

الثاني: بشأن تجديد ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي في منطقة العفيفي – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إقامة محطة مياه مرشحة على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف بقرية أبو الغيط- مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن اعتماد قرية أبو الأخضر- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية داخل الحيز العمراني.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن تغيير خطوط الصرف الصحي المتهالكة بعدد من مناطق مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمنطقة أولاد سالم- مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمود مشعل:

الأول: بشأن فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا- مركز الزرقا- محافظة دمياط.

الثاني: بشأن تفعيل قرار الضم رقم 116 لسنة 1982 الصادر من السيد رئيس الجمهورية بأن يكون مصرف السرو العمومي هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن تطبيق نظام الايجار الإلكتروني.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن توفير ميزانية في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لرصف شوارع مدينة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء سور حول مقابر وجبانات مدينة الجمالية، ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن نقل سوق الجملة الموجود بمدينة المنصورة إلى خارج المدينة – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن تطوير العشوائيات بمدن بلطيم، بيلا، البرلس – محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو زيد، بشأن نقل موقف منوف/القاهرة، خارج مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين لدى شركة أعمال الأسمنت المسلح المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية الزاوية- مركز أسيوط - محافظة أسيوط.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي:

الأول: بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء مدارس بقرية الزاوية مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

الثاني: بشأن إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الملك والطحان بمنطقة الأزهر - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية تجارية للبنات بأرض تسمين العجول بقرية منقباد- مركز ومدينة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى، بشأن احلال وتجديد جناح مدرسة زكى عبدالمتعال الاعدادية القديمة قرية الدوير- مركز صدفا- محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مدرسة يابانية على قطعة أرض بحي الطيارة داخل مدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن الموافقة على إنشاء جناح جديد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية ومدرسة النصر الابتدائية بطناح – مركز المنصورة – محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن السماح ببناء المدارس الخاصة خارج الحيز العمراني.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مجمع مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية بمدينة طهطا- محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لمشروع غرب طهطا بمركز جهينة- محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن إنشاء مجمع تعليم أساسي على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف زمام قرية البرج- مركز ناصر- محافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أماني إميل جرس، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية بنات مستقلة بإدارة البياضية التعليمية التابعة لمحافظة الأقصر.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بإخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في حالة شطب أى أثر من سجلات الآثار.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مكتب خاص في كل سفارة لمصر حول العالم لحماية حقوق المواطنين المصريين في كل دولة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان عمار، بشأن إنشاء مكتبي توثيق واعتماد الأوراق الخاصة بالمواطنين العاملين بالخارج بمدينتي منيا القمح، مشتول السوق- محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامى توفيق، بشأن تحويل مكتب الضرائب العامة بمركز أهناسيا- محافظة بنى سويف والتابع إلى مأمورية ضرائب مستقلة.