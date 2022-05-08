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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696457/هاني-رمزي-كنت-قلقان-من-دوري-في-العائدون-ويجب-تلبية-الدعوة-للأعمال-الوطنية

حل الفنان هاني رمزي ضيف على برنامج الحياة اليوم من خلال مداخلة عبر الفيديو يتحدث خلالها عن مشاركته في مسلسل العائدون وتقديم أعمال وطنية.

دوت الخليج يكشف رأي هاني رمزي في الأعمال الوطنية

هاني رمزي مسلسل العائدون

كشف الفنان هاني رمزي عن رأيه في الأعمال الوطنية التي تقدم مؤخرًا أبرزها مسلسلي الاختيار والعائدون الذي كان قد شارك به كضيف شرف ضمن موسم دراما رمضان 2022.

وأوضح أن الأعمال الدرامية الوطنية تخلق وعي لدي الأجيال القادمة وقال إن كل فنان يتم دعوته للمشاركة في تلك الأعمال الوطنية يجب عليه أن يلبي الدعوة، فتلك الأعمال تظهر بسالة القوات المسلحة والشرطة المصرية بمواجهة الإرهاب.

هاني رمزي برنامج الحياة اليوم

وأضاف هاني رمزي في تصريحاته أثناء مداخلته ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، قائلًا: “الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن المسلسلات دي رسالتها بتوصل أسرع من ألف كتاب والفن بيوصل للقلب والعقل في نفس الوقت”.

وتابع: “وبيواجه الناس وبيحط المفاهيم الغلط قدام الناس عشان يعرفوا الصح من الغلط، وده اللي محتاجاه الدولة المصرية حاليا”، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته كضيف شرف ضمن مسلسل العائدون، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2022 عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

وتحدث عن دوره وقال: "كنت قلقان من الدور ولكن مع الوقت نجحت في تحويل القلق إلى قوة دفع وبدأت أدرس الشخصية لتقديمها بالشكل الصحيح.. واتفرجت على أعمال سينمائية ودرامية وطنية.. وبدأت اشتغل على نفسي عشان أقدم دور مختلف وخاص بي.. كنت مبسوط وفخور بردود أفعال الجمهور".

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وشارك في بطولة مسلسل العائدون عددا من النجوم مثل محمود عبد المغني، وأمير كرارة، أمينة خليل، أحمد الأحمد، داليا شوقي، وآخرين من النجوم بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، ومحمد فراج والمسلسل من تأليف باهر دويدار والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

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