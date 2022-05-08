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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696454/تنفيذ-المشروعات-المتوقفة-ننشر-أبرز-توصيات-لجنة-دفاع-النواب-لوزارة-الشباب

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا بحضور وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي، لاستعراض جهود الوزارة لنشر الفكر والوعى الوطني بين شرائح المجتمع للحفاظ على الأمن القومي المصري.

دوت الخليج

تنفيذ المشروعات المتوقفة ننشر ابرز توصيات لجنة دفاع النواب لوزارة الشباب

واوصي اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع خلال الاجتماع، وزارة الشباب بضروة العمل على إعادة تنظيم الرحلات التي تنظم للشباب لبعض المدن لتنمية روح الولاء والانتماء للشباب، كما أوصي رئيس لجنة الدفاع بسرعة العمل في بعض المشروعات التي توقفت بسبب زيادة أسعار الحديد والأسمنت.

وطالب العوضي من وزير الشباب بضروة تشكيل لجان للمرور على مراكز الشباب التي تشهد تقاعسا كبيرا من قبل مجالس الإدارات مما يعيق تلك المراكز فى اداء الدور المنوط بها، وذلك بالتنسيق ببين الوزارة والمديريات واصفا بعض مجالس ادارات مراكز الشباب بالفاشلة التى لا تستحق تحمل المسئولية وذلك فى الوقت الذى تبذل فيه الوزارة جهودا كبيرة لتطوير تلك المراكز وتنمية الوعي لدى المترددين عليها .

من جانبه طرح الدكتور عبدالمنعم شهاب ، ملف استبدال أراضي مراكز الشباب الصغيرة الموجودة داحل الكتل السكنية وبيعها، لشراء مساحات أكبر والاستفادة من المقابل المادى لها فى بناء المنشآت الرياضية وهو ما سيوفر على خزينة الدولة العديد من الأموال .

وعقب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب،بان ذلك المقترح من المقترحات الهامة التى سعت الوزارة لتنفيذه ولكن كانت هناك العديد من المشكلات التى تسببت فى صعوبة تطبيقه، وهو أن عدد كبير من تلك الأراضي تابعة لجهات أخرى غير وزارة الشبابن مثل وزارات الاوقاف والري والزراعة .

وأشار الوزير إلى أن تطبيق ذلك المقترح فى يد نواب البرلمان ، من خلال إعداد قانون يسمح بنقل ولاية كافة الأراضي الموجود عليها مراكز شباب ، لصالح وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن ا لوازرة قامت مؤخرا بحصر لمراكز الشباب الصغيرة الموجودة داخل الكتلة السكانية .