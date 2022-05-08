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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696450/خالد-مشهور-الاصطفاف-المحلي-والدولي-وراء-مصر-يدفعها-لتحقيق-النصر-الأبدي-على-الإرهاب

أدان النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الهجوم الإرهابي الغادر على أبطال ورجال القوات المسلحة في سيناء، قائلا إنه تصرف إرهابي همجي خسيس من جانب جماعات ظلامية ومأجورة، تلقت ضربات عنيفة ومؤلمة طوال السنوات الماضية من جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحاول يائسة أن تهز الأمن والاستقرار في مصر.

دوت الخليج

خالد مشهور: الاصطفاف المحلي والدولي وراء مصر يدفعها لتحقيق النصر الأبدي على الإرهاب

وأعرب مشهور في بيان صحفي له اليوم، عن خالص تعازيه للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وللقوات المسلحة المصرية الباسلة ولجموع الشعب المصري في استشهاد ضابط وعشرة جنود آخرين، إثر الهجوم الإرهابي الخسيس في سيناء، مؤكدا أن ما حدث لن يمر كما أن الاصطفاف المحلي والعربي والدولي وراء مصر في حربها على الإرهاب، سيدفع إلى ملاحقة أكثر قوة لهؤلاء الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم والوصول إلى من يدفعهم لارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية وتحقيق نصر أبدي على الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تحت رئاسة قيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، أقوى مما يظنون ولن تثني هذه الأعمال الهمجية إرادة الشعب المصري وقواته المسلحة في استئصال شأفة الإرهاب الأسود.

واختتم نائب الشرقيه، بالتأكيد على أن هذه الاعمال الإرهابية الخسيسة، والتي اختفت السنوات الماضية، دليل جديد على أن الإرهاب الأسود لا تزال له بعض ذيول وأذرع خبيثة تساعده على وهم النيّل من الدولة المصرية، لكن الحقيقة المؤكدة أن كل هؤلاء صاغرون سافرون، والدولة المصرية هى الأكبر والأبقى على مر التاريخ.