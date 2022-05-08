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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /696456/شروط-بنك-الإسكندرية-على-استلام-الحوالة-من-ويسترن-يونيون

ينشر دوت الخليج شروط بنك الإسكندرية على استلام الحوالة من ويسترن يونيون للمصريين والأجانب بعد تساؤلات العديد من بنك الإسكندرية عن تفاصيل استلام الحوالة من ويسترن يونيون فهي تسهل عليهم التواصل واستلام الأموال ممن يحولها من خارج مصر.

شروط بنك الإسكندرية لاستلام الحوالة ويسترن يونيون لو مصري: بطاقة أو جواز سفر.

لو أجنبي : جواز سفر وأوراق تفيد محل الإقامة (عقد ايجار - إيصال كهرباء - كارنيه مدينة جامعية).

المستفيد يجب عليه توافر البيانات الآتية: 1 -رقم الحوالة (10 أرقام) 2-اسم الراسل 3-البلد اللي اتبعت منها الحواله 4-البطاقه الشخصية لمُستلم الحواله او ( جواز السفر— بطاقة عسكرية ) 5 – لابد أن يوضح العميل المبلغ بالظبط مش بالتقريب (ممكن يكتب المبلغ بالعملة المرسلة في الحوالة).

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