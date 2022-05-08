البرهان يؤكد للرئيس السيسى مساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:27 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الذى أعرب للرئيس عن خالص التعازى في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت غرب سيناء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً تضامن ومساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عيد الفتاح البرهان، التى تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين بلدى وشعبي وادى النيل.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية