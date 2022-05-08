الرئيس التونسى للرئيس السيسى: نقف بجانب مصر فى جهودها لمكافحة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:27 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تضمن تقديم الرئيس قيس سعيد العزاء للرئيس السيسى، ومصر حكومةً وشعباً في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء، ووقوف الجهورية التونسية بجانب مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنياً لتونس وشعبها الشقيق كل أمن واستقرار.