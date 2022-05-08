عاجل.. الرئيس التونسى يعزى السيسى فى شهداء سيناء

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تضمن تقديم الرئيس قيس سعيد العزاء للرئيس السيسى، ومصر حكومة وشعبا فى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابى الذى وقع فى غرب سيناء، ووقوف الجهورية التونسية بجانب مصر فى جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

من جانبه اعرب الرئيس السيسى، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا لتونس وشعبها الشقيق كل أمن واستقرار.