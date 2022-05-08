مصر «مبتسبش ولادها» فى خطر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" مراحل عودتهم إلى مصر، حيث إنه تم إلقاء القبض على 20 صيادا مصريًا فى اليمن، واتهامهم بتجاوز المياه الإقليمية دون تصريح، وتم إعلان حبسهم 6 أشهر ومصادرة المركب.

ووجه الرئيس السيسى الجهات المعنية ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين، وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية على إنهاء أزمتهم.