عاجل- البرهان يؤكد للسيسى تضامن ومساندة السودان لمصر فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعرب للرئيس السيسى عن خالص التعازى فى شهداء العملية الإرهابية التى وقعت فى غرب سيناء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن ومساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الإرهاب.
وأعرب الرئيس السيسى، من جانبه عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التى تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين بلدى وشعبى وادى النيل.
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