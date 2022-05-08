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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696453/أيتن-عامر-تطرح-أغنية-خطافة-الرجالة-في-هذا-الموعد

تستعد الفنانة المصرية أيتن عامر لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «خطافة الرجالة» قريبًا عبر قناتها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية خطافة الرجالة لأيتن عامر.

أغنية خطافة الرجالة

نشرت عامر مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيه وهي تغني مقطع من الأغنية، معلقة عليه قائلة: "قريبًا أغنية خطافة رجالة.. كلمات أحمد علاء وتوزيع zoom".

على الصعيد الآخر، أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في بطولة مسلسل مكتوب عليا مع الفنان أكرم حسني حيث حققت نجاحا كبيرًا وحصدت إشادات الكثيرين من الجمهور والنقاد.

أيتن عامر مسلسل مكتوب عليا

قالت الفنانة أيتن عامر في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “تحمست للمشاركة لأن العمل بطولة أكرم حسني وهو شخص موهوب جدا وسعدت بالشغل معه والكواليس معه مبهجة”.

وعن الشخصية التي قدمتها: “البنت التي تحب من طرف واحد قدمتها أكثر من مرة ولكنني أقدمها بشكل مختلف في كل عمل”، وعن ردود الأفعال: “ردود الأفعال فاقت التوقعات وسعيدة بها جدًا على الرغم من الانتقادات للشخصية أيضًا والمسلسل أظهر جانب جديد فيا”.

أيتن عامر وأكرم حسني

وتابعت الفنانة أيتن عامر: “وشخصية روقة شخصية مستفزة بالنسبة لي ولو شوفتها في الشارع هقتلها، وأغنية ستو أنا كسرت الدنيا لكنني كنت متوقعة هذا النجاح وعلى الرغم من ذلك عندي ثقة غير متناهية في أكرم حسني وأي شيء يقدمه يحقق نجاح كبير جدا”.

وفي سياق آخر، كان الفنان أكرم حسني شارك متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو لمشهد زواجه من الفنانة أيتن عامر التي تقدم شخصية رقية -روقة- خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

وعلق أكرم حسني على مقطع الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “بعيد عن رقية بنت رفيدة، بحبك يا تونا.. مكتوب عليا”.

ويضم مسلسل مكتوب عليا في بطولته بجانب الفنانة أيتن عامر وأكرم حسني، كلا من عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، المطربة هلا رشدي، ومحمد طعيمة، وآخرين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي