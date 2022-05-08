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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696451/السيسي-يتلقى-العزاء-من-رئيس-تونس--في-شهداء-القوات-المسلحة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، لتقديمة العزاء في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء .

دوت الخليج

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تضمن، تقديم الرئيس قيس سعيد العزاء الرئيس، ومصر حكومةً وشعباً في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء، ووقوف الجهورية التونسية بجانب مصر في جهودها لمكافحة الارهاب واقتلاعه من جذوره.

من جانبه اعرب رئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد مؤكدا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لتونس وشعبها الشقيق كل أمن واستقرار.