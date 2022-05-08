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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696449/بعد-تأمين-الإفراج-عنهم-باليمن-رسالة-شكر-من-الصيادون-للرئيس-عبدالفتاح-السيسى- فيديو

وجه البحارة المصريين الـ20 الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن، رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى موجهين الشكر له على إهتمامه بإعادتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بعد احتجازهم بالأراضى اليمينة، مؤكدين على أن مثل هذه التصرفات ليست بجديدة على الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى والمهتم بشعبه فى الداخل والخارج على حد سواء.

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جاء ذلك فى رسالة مسجلة عبر موقع التواصل الإجتماعى من أعلى مركبهم مؤكدين على أنه منذ اللحظة الأولى لاختطافهم فى اليمن وجميع الأجهزة المعنية تتابع معهم وتنسق إجراءات عودتهم مرة أخرى، موجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه الداعمه لأبناء شعبه والمساندة لهم دائما. كما وجهوا رسالة شكر أيضا للنائب ضياء الدين داود نائب دائرتهم بدمياط.

« بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن ».. رسالة شكر من الصيادون للرئيس عبدالفتاح السيسى

وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة انهاء ازمة البحارة المصريين باليمن واعادتهم للوطن سالمين.

وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى على إنهاء أزمتهم.