انت الان تتابع تفاصيل خبر المغازي ناعيا شهداء الوطن: مصر لا تترك ثأرها والهجوم الخسيس إيذان بحرب شرسة ضدهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696448/المغازي-ناعيا-شهداء-الوطن-مصر-لا-تترك-ثأرها-والهجوم-الخسيس-إيذان-بحرب-شرسة-ضدهم

تقدم النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، بخالص تعازيه للقيادة السياسية وللقوات المسلحة المصرية وللوطن بكامله في استشهاد أبناء الوطن في الحادث الإرهابي الغادر في سيناء، قائلا إنهم فلذة أكبادنا ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الوطن وقوته وسيادته وترابه.

دوت الخليج

المغازي ناعيا شهداء الوطن: مصر لا تترك ثأرها والهجوم الخسيس إيذان بحرب شرسة ضدهم

ونعى المغازي في بيان صحفي له اليوم، شهداء الوطن، مؤكدا أن هذه العملية الإرهابية الغادرة الخسيسة ستكون إيذان ببدء حرب أكثر شراسة وقوة لدك أوكار الإرهاب في سيناء وملاحقة الخونة والمجرمين.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى أن مصر لن تترك ثأرها، منوها بأنه طوال سنوات لم يسمع أحد للإرهاب صوت أو وجود بعد الانتصار الساحق عليه، وهذه العملية ليست أكثر من محاولة يائسة.

كما شدد المغازي، على أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن بل ستزيدنا إصراراً للقضاء على البؤر الإرهابية وتطهير سيناء من الإرهاب الغاشم، مؤكدا على وقوف أبناء الوطن صفا واحدا خلف القيادة السياسية حتى الاقتلاع الكامل للإرهاب وجذوته.

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه في سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن إستشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.