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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696446/دينية-النواب-تناقش-طلب-الإحاطة-المقدم-لإحلال-وتجديد-مسجد-بخانس-الأم-بمحافطة-قنا-بالصور

ناقشت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، خلال اجتماعها اليوم، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إحلال وتجديد مسجد بخانس الأم – بمركز أبو تشت – محافظة قنا، كما تناقش طلب إزالة مسجد "آل راجح" بقرية الشقيفى بمركز - أبو تشت- محافظة قنا وإعادة بنائه ضمن برنامج حياة كريمة.

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