طاقة النواب تناقش إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية "المرحلة الثانية"..صور

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696443/طاقة-النواب-تناقش-إعادة-تأهيل-محطات-كهرباء-مائية-المرحلة-الثانيةصور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021، بالاشترك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

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