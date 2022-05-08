انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الثانية في تاريخه.. كوماندوز الأهلي يحقق السوبر الأفريقي لليد على حساب الزمالك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696442/للمرة-الثانية-في-تاريخه-كوماندوز-الأهلي-يحقق-السوبر-الأفريقي-لليد-على-حساب-الزمالك

فاز فريق النادي الأهلي لكرة اليد بالسوبر الأفريقي على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي انتهت بنتجية 32- 31صالح الفريق الأحمر.

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وكانت المباراة تسير في شوطها الأول لصالح نادي الزمالك، حيث استطاع المارد الأبيض أن ينهي الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 19/ 16.

وظلت المباراة تسير لصالح نادي الزمالك في شوطها الثاني، حتى تدارك لاعبو المارد الأحمر النتيجة، وسجلوا التعادل قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، لتصباح النتيجة 27 مقابل 27.

واستطاع النادي الأهلي أن أن يتقدم في النتيجة 28- 27 إلا أن الزمالك لحق بالمباراة وتقدم مرة أخرى 29-28، حتى وظلت المباراة سجالا بين الفريقين إلى أن انتهت بنتيجة 32- 31 لصالح النادي الأهلي الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكا النادي الأهلي كان قد دعم صفوف فريقه بلاعبين محترفين، حيث قام باستعارة كل من الكوبي القطري “كابوتية” لاعب الدحيل القطري واللاعب البرازيلي “أكاسيو ماركيز” لاعب العربي القطري.

كما قام الأهلي باستعارة “محمد السيد” حارس سبورتنج لخوض البطولة.

وقد ساهمت تلك التدعيمات مع وجود المدرب الجديد للأهلي “دانيال جوردو” في احراز البطولة وكسر احتكار نادي الزمالك لها بعد أن حققها الفارس الأبيض في أخر 4 مواسم متتالية.

وشارك النادي الأهلي فى 7نسخ حصل على لقبين وتوج بالمركز الثانى 5 مرات.

فيما شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين.

وأقيمت مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على صالة الجنرال سيني كونتشي بالنيجر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أجرى تعديلا على موعد مباراة الزمالك والأهلي لتقام في تمام الساعة السابعة بدلا من الساعة التاسعة.

الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

وبعد تتويجه بتلك البطولة، يشارك الأهلي في كأس العالم لكرة اليد، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصل فيها الأهلي إلى البطولة.

على جانب آخر، شارك الزمالك في كأس العالم لكرة اليد أربع مرات من قبل في أعوام 2010، 2011، 2012، 2019، وكان أفضل مركز حققه الزمالك في أول ظهور.