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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696441/زراعة-النواب-تناقش-ملاحظات-اللجنة-عن-الزيارة-الميدانية-لمحافظة-أسوان--صور

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة أسوان في الفترة من 1/2/2022 إلى 19/2/2022.

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