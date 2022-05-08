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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696440/قبل-انطلاقه-انتشار-بوسترات-مهرجان-فاتن-حمامة-في-شوارع-باريس

أطلقت إدارة مهرجان فاتن حمامة بدورته التاسعة بوسترات الدورة الجديدة من المهرجان والتي انتشرت في شوارع باريس.

دوت الخليج يرصد انتشار بوسترات مهرجان فاتن حمامة في باريس

بوسترات مهرجان فاتن حمامة الدورة 9

أعربت المنتجة ماجي أنور عن سعادتها الكبيرة باهتمام الجمهور وصناع السينما بمهرجان فاتن حمامة في دورته الجديدة مؤكدة أن الدورة التاسعة ستكون مميزة.

وأوضحت أن الدورة التاسعة والجديدة من المهرجان ستشمل العديد من المفاجأت حيث قررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو الجاري.

ويأتي موعد انطلاق مهرجان فاتن حمامة بدورته التاسعة بالتزامن مع ذكرى ميلاد فاتن حمامة، وسيعرض أفلام المسابقة و أفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس.

مهرجان فاتن حمامة الدورة التاسعة

وقررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلف عن لندن، ولذلك ستقام لأول مرة احتفالية باسم "الإله حتحور"، والذي يعد إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية ضمن فعاليات المهرجان في فرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي.

ويشار أن الأداء الغنائي و الموسيقي سيقدمه أحد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمر وأن الماضي يسلم الحاضر وذلك بحسب تصريحات المنتجة ماجي أنور.

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ومن المقرر أن تقام الدورة الجديدة من المهرجان في فرنسا خلال الفترة من 25 مايو الجاري وحتى يوم 27 من نفس الشهر، ويشار أن المنتجة ماجي قالت: هذا العام سيكون هناك تذاكر مخصصه للطلبه، بأسعار مخفظة بالإضافة إلي مسابقة خاصة بالمصريين بالخارج وسيعرض في النهاية الفيلم للفائز بالمهرجان".

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي تضم في أعضاء لجنة التحكيم كلاً من الكاتب والمنتج الإنجليزي الكبير Leon buttler، والمخرجة Carole Grigy" والكاتبة الأمريكية Jennifer Philips، ومدير التصوير المصري الكبير محسن أحمد، بينما تعرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس.