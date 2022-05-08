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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696438/ملك-الأردن-للرئيس-السيسي-نتضامن-مع-مصر-في-مكافحة-الإرهاب-بكافة-أشكاله

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الاردن".

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جلالة ملك الاأردن اأعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في غرب سيناء، مؤكداً على تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله.

ملك الأردن للرئيس السيسي: نتضامن مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً للاردن حكومة وشعباً كل استقرار وسلام.

كان المتحدث العسكري أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأسفر الهجوم الغادر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم ، حيث تناول الإجتماع استعراض تداعيات الحادث التي إستهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني ، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهارية والقضاء عليها .

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بقيام عناصر إنفاذ القانون بإستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الإستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

‏‎وأشاد الرئيس خلال الإجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب وإقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء ، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى تقدير الشعب المصرى للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته

‏‎كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .