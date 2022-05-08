حمو بيكا يتغزل في زوجته بأحدث ظهور «صور»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - تغزل مؤدي المهرجانات حمو بيكا في زوجته شمس بأحدث ظهور، حيث شارك جمهوره عدة صور تجمعهم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وعلق عليها قائلًا "كل حياتي".

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان حمو بيكا وزوجته.

ومن الجدير بالذكر، أن روج مؤدي المهرجانات حمو بيكا لمهرجان جديد له بعنوان “خارج النطاق” بالتعاون مع مؤدي المهرجانات علي قدورة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن طريق نشر مقطع صغير منها.

استغاثة حمو بيكا

فاجيء مؤدي المهرجانات حمو بيكا متابعيه وجمهوره باستغاثته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعدما تم الإقرار بإيقافه عن الغناء، الأمر الذي أصابه بحالة منن الحزن دخل على إثرها المستشفى.

وكتب حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جماعة ياريت نفهم ان انا موجوع و تعبان ، كفاية تنـمر عليا ، اتنـمر عليا مرة و اتنين و تلاتة و لسه فيه ناس بتتنمر عليا .. بتتنمروا عليا لحساب مين ؟!”.

وأضاف: “أنا بني آدم زي زيكم و الله .. الاستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة و اتنـمر عليا و انت اخويا الكبير و انا مسامح و الله بس كفاية بالله عليك ،، انا اه مش بعرف اقرا و اكتب بس ربنا خلقلي قلب احس بيه ، كفاية تجرحوني ، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر ؟!”.

واستكمل كلامه: “انا 5 سنين بعاني و بعافر بس هما شايفين ان احنا مبسوطين و فرحانين ، لا انتوا اللي مبسوطين و انتوا اللي معاكم و معاكم كتيييير و عندكم كتيييير بس عمرنا ما بصينالكم .. هو ليه لما يكون معايا حاجه حد يبصلي فيها و عايز يأخدها ؟!”.

تصريحات حمو بيكا في حبر سري

وكشف مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا تصريحات مؤثرة لأول مرة عن مجال الغناء، مؤكدا انه أصيب بعدد من الأمراض والأزمات بسببه، وذلك خلال ضيافته هو وصديقه حسن شاكوش

قال حمو بيكا خلال برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس في حلقة اليوم الخميس: “أنا أما غنيت كنت باخد 200 جنيه في الأغنية وكنت بشقى وبجتهد وبقالي 13 سنة محققة نجاح كبير ونجاحي مش شوية”.

وتابع حديثه كاشفا عن دمه من دخول هذا العالم: “لو الأيام عادت بيا تاني مش هغني، عندي الضغط والسكر وأمراض كتير، بقيت مسجل خطر كل واحد عايز يرفع قضية يرفعها عليا”.