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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696437/نائبة-التنسيقية-تمثل-النواب-في-عمومية-الاتحاد-الكشفي-للبرلمانيين-العرب-بالكويت

غادرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى دولة الكويت الشقيقة، صباح السبت، لحضور الملتقى الكشفي العربي، الذي بدأ اليوم، بجدول أعمال ممتلئ يمتد لنهاية الأسبوع الحالي، وتتخلله لقاءات رسمية للوفود المشاركة.

دوت الخليج

هيام الطباخ "نائبة التنسيقية" تمثل "النواب" في "عمومية الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب" بالكويت

وشهدت الطباخ أعمال الجمعية العمومية ال ١٤ للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وانطلاق الملتقى الكشفي للشباب "تمكين" من المعهد العربي للتخطيط، الذي يتضمن ورش عمل تدريبية في آليات التمكين المجتمعي للشباب والمرأة والتنمية المستدامة والعمل التطوعي والمسئولية المجتمعية.

ووجهت الطباخ خالص تهانيها للقيادة السياسية والبرلمان المصري لحصول مصر على منصب أمين سر اتحاد الكشفيين العرب، ممثلا في النائب السعيد عمارة، معربة عن خالص تقديرها للوفد المصري المشارك وللوفود العربية جمعاء.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول بشكل نهائى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، بشكل نهائى، كما شهدت الجلسة استعراض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى، إن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأضاف “الحصرى”، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها: - الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة، وينص القانون علي إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.