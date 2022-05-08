انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال العام يستعرض جهود إعادة هيكلة شركة جسور النصر للتصدير والاستيراد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696433/وزير-قطاع-الأعمال-العام-يستعرض-جهود-إعادة-هيكلة-شركة-جسور-النصر-للتصدير-والاستيراد

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تسجيل نحو 18 ألف منتج لعدد 1100 شركة متوسطة وصغيرة حتى الآن على منصة الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، في إطار المساهمة في تحقيق هدف القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

دوت الخليج

"توفيق": تسجيل 18 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني حتى الآن للترويج للصادرات المصرية

وأكد أنه تم توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المصرية خاصة صغار المنتجين لتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها مجانًا على هذه المنصة الإلكترونية، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر منظومة متكاملة توفرها شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) تتضمن كافة خدمات النقل واللوجستيات من باب المصنع إلى المستورد بالخارج باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات / التعامل مع تجار الجملة).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف الجبلي، حيث استعرض الوزير جهود إعادة هيكلة وتطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد في ثوبها الجديد "جسور"، من تغيير نموذج عمل الشركة للقيام بخدمات الوساطة والتسويق والنقل والوجستيات، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركات عالمية من مقدمي الخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون مع شركة مصر للتأمين لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التي سيتم عرضها وترويجها ونقلها بمعرفة شركة "جسور"، وكذلك التعاون مع البنك الأهلي المصري في توفير خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "توفيق" إلى أنه في إطار إعادة هيكلة الشركة تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بكوادر وخبرات من القطاع الخاص، وإعادة رسم الصورة الذهنية لشركة النصر باسم "جسور" وشعار "نعبر العالم"، وإعادة رسم خريطة الفروع الخارجية من خلال 16 مركزا حول العالم لتغطية أكثر من 40 دولة اعتمادا على التعاون مع وكلاء للشركة فى الدول المحيطة بدولة المقر، ومن بين هذه الفروع 7 في إفريقيا 5 منها تابعة لـ"جسور" واثنين تابعين لشركة مشتركة، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية يونيو 2022 سيتم افتتاح 6 فروع خارجية منها 3 في القارة الإفريقية، فضلا عن الاستعانة بمديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بهذه الدول، ومن المقرر افتتاح باقي الفروع قبل نهاية عام 2022.