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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696452/عميل-بنك-القاهرة-سمعنا-عن-التطوير-لكن-محصلش

انتقد عميل بنك القاهرة أداء المصرف ساخرًا من لافتات وإعلانات تطوير بنك القاهرة التى تم نشرها في الأونة الأخيرة على حد وصفه، ويرصد دوت الخليج شكوي عميل بنك القاهرة ورد المصرف عليه

شكاوي عملاء بنك القاهرة قال عميل بنك القاهرة في شكواه، عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"، "سمعنا أن فيه تطوير لفروع بنك القاهرة ولا حصل أي تطوير ورجاء الاهتمام بتشغيل ماكينات الصرافة خاصه البنك المنتشرة في محيط بنك القاهرة فرع السواح وشكرا". وأضاف: "يوجد إهمال شديد عند صرف المعاشات مع مراعاه كبار السن". ورد موظفي خدمة عملاء بنك القاهرة على الشكوي، "بنعتذر عن أى مشكلة تواجه حضرتك وفى حالة وجود عطل بالماكينات يرجى توضيح عنوان الماكينة للرجوع الى الادارة المختصة واتخاذ الاجراء اللازم".

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