انت الان تتابع تفاصيل خبر غرفة الصناعات الغذائية تنعي شهداء الوطن: الأعمال الإرهابية ستزيد وحدة الصف لاقتلاع جذور الإرهاب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696447/غرفة-الصناعات-الغذائية-تنعي-شهداء-الوطن-الأعمال-الإرهابية-ستزيد-وحدة-الصف-لاقتلاع-جذور-الإرهاب

أدان مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، الهجوم "الإرهابى الجبان" علي نقطة مياه غرب سيناء أمس السبت.

دوت الخليج

وأكد مجلس إدارة الغرفة، أن تلك الأعمال الإرهابية ستزيد من صلابة ووحدة الصف وتكاتف الجميع من أجل اقتلاع جذور الارهاب ولتنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار بإذن الله.

وتقدمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في بيانها بخالص التعازي لجموع الشعب المصري ولأسر الشهداء من أبطالنا البواسل لقواتنا المسلحة، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، ويسكنَهم فسيح جناته، ويُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروهٍ وسوءٍ.

كان المتحدث العسكري أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأسفر الهجوم الغادر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم ، حيث تناول الإجتماع استعراض تداعيات الحادث التي إستهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني ، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهارية والقضاء عليها .

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بقيام عناصر إنفاذ القانون بإستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الإستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

‏‎وأشاد الرئيس خلال الإجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب وإقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء ، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى تقدير الشعب المصرى للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته

‏‎كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .