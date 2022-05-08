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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /696445/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-شهادة-الصدقة-الجارية-بفائدة-عالية

أعلن بنك التعمير والإسكان عن توفير شهادة الصدقة الجارية بفائدة مرتفعة مقارنة بـ شهادات الإدخار من بنك التعمير والإسكان الآخري، لذا يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل التى تريدون معرفتها عن شهادة الصدقة من بنك التعمير والإسكان والأوراق المطلوبة للحصول عليها، ضمن أخبار البنوك الذي يوضحها دوت الخليج وشهادات الادخار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

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