عاهل الأردن يؤكد للرئيس السيسى تضامن بلاده الكامل مع مصر فى مكافحة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:29 مساءً - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في شمال سيناء، مؤكداً على تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله.

من جانبه أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه ملك الاردن والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً للاردن حكومة وشعباً كل استقرار وسلام.