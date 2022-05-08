فاروق الباز: المعزول محمد مرسي لم يعمل في وكالة ”ناسا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:28 مساءً - كشف الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن بأمريكا، حقيقة عمل الرئيس المعزول محمد مرسي في وكالة ناسا.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية" الحدث اليوم"، مساء الأحد، قال الباز: "لا لا ولا يعرف عنها حاجة ولا اشتغل ولا يعرف عنها حاجة، كان بيقال أه لما قابلته مرة واحدة، كان بيضحك كده، ولم يكن يعمل في ناسا على الإطلاق".

وقدم فاروق الباز نصيحة لـ طلاب الثانوية العامة، قائلًا: "العلم والمعرفة دي حاجة على الدوام انت بتقول أن بذاكر عشان أنجح عشان دا علم مش عشان نتجح، دا غلط، بعد الثانوية العامة هتذاكر تاني، أنا بذاكر دلوقتي أكثر ما كنت بذاكر وأنا طالب".