أخبار مصرية

ملك الأردن يعزي الرئيس السيسي في شهداء القوات المسلحة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:28 مساءً - قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح "راضي" في بيان له اليوم، إن جلالة ملك الأردن، أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للسيد الرئيس والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في شمال سيناء، مؤكدًا على تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

ومن جانبه أعرب السيد رئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنيًا للأردن حكومة وشعبًا كل استقرار وسلام.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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