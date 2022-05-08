خطة النواب: 35 مليار جنيه زيادة في بند الدعم بالموازنة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:28 مساءً - كشف الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت باقتراح اعتماد سعر برميل البترول عند 80 دولارا بميزانيتها الجديدة، وهو متوسط العام الماضي المتوقع وحال حدوث أي مشكلة يكون هناك اعتماد إضافي.



وأضاف ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن باب الدعم في الموازنة الجديدة يزيد 35 مليار جنيه عن الموازنة الماضية لتخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على المواطن البسيط.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك دعما للمواد البترولية زيادة هذا العام في الموازنة، وأيضا من المتوقع حدوث زيادة في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة إيرادات الضرائب وليس في الضرائب التي تفرض على المواطن لأن القاعدة الضريبية توسعت بفضل الميكنة.

وأردف ياسر عمر، أنه لا توجد أي أعباء جديدة على المواطن في الموازنة الجديدة وهناك مراعاة كاملة لظروف المواطنين واهتمام كبير بالدعم، مشيرا إلى أن ميزانية الموازنة العامة للدولة تبلغ أكثر من 2 تريليون جنيه.