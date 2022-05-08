مركز معلومات مجلس الوزراء: مصر أول دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا تنتج أجهزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر نجحت في إنتاج أول 50 جهاز تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تستطيع تحقيق ذلك الإنجاز، وجاءت عملية الإنتاج نتيجة التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئة العربية للتصنيع وشركة بايوبيزنس للأجهزة الطبية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية الإلكترونية.

وجاء المشروع بهدف إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى التغلب على مشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.