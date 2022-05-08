الأنبا أكليمندس يصلى «القداس الإلهى» بمذبح الشهيدين

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهى بمذبح الشهيدين مارمرقس الرسول ومارجرجس بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الأمل، وذلك عقب انتهاء أعمال التشطيبات بالكنيسة، وتجهيز مذابحها تمهيدا لتدشينها بيد قداسة البابا.





شارك فى الصلوات الآباء كهنة المنطقة وخورس شمامسة الكنيسة وكثير من شعب المنطقة وسط فرحتهم بالمذبح الجديد وطيب صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، أمس، رفات القديس مارمرقس الرسول، وذلك فى عشية عيد القديس كاروز الديار المصرية، الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

كان الأنبا بولس، قد استقبل الأنبا رافائيل لدى وصوله مطار مونتريال، أمس، فى إطار زيارته لكندا، حيث إنه من المنتظر أن يزور عددا من الكنائس هناك ويصلى قداسات ويلقى عظات بها.